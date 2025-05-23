Росія готується до штурму, щоб мати буферну зону на Харківщині та Сумщині

Військові навчання бійців ЗСУ на Харківщині. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Росія у рамках літньо-осінньої наступальної кампанії планує зосередити головні сили на двох ключових напрямках. Вони хочуть розширити буферні зони на фронті, проте в ЗСУ вважають, що російським військам навряд вдасться втілити задумане.

Про це повідомили анонімні джерела в ЗСУ для "РБК-Україна".

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Кремль має плани повністю захопити Луганську та Донецьку області в межах адмінкордонів, а також створити буферну зону завглибшки 15–20 кілометрів на північному сході України, зокрема в Сумській та Харківській областях.

Як зазначають співрозмовники видання, у разі часткового успіху на цих напрямках противник може перейти до розширення наступу з метою просування вглиб Запорізької та Херсонської областей.

В ЗСУ вважають малоймовірним прорив росіян

Представники українських Сил оборони вважають, що, російське командування навряд зможе досягти стратегічно важливих результатів цього літа.

"Здатність Росії вийти на адмінмежі Донецької, Запорізької та Херсонської областей або повне захоплення однієї з них до кінця цього літа чи навіть до кінця року вони вважають нереалістичною", — йдеться у статті.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив про створення буферної зони на території України.

На цю заяву відреагували в МЗС України — Георгій Тихий заявив, що такі наміри добре демонструють відсутність бажання в Росії до миру.

Своєю чергою ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний висловися, чому Україна не зможе повернути кордони 1991 року.