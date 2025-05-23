Россия готовится к штурму, чтобы иметь буферную зону на Харьковщине и Сумщине

Военные учения бойцов ВСУ на Харьковщине. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Россия в рамках летне-осенней наступательной кампании планирует сосредоточить главные силы на двух ключевых направлениях. Они хотят расширить буферные зоны на фронте, однако в ВСУ считают, что российским войскам вряд ли удастся воплотить задуманное.

Об этом сообщили анонимные источники в ВСУ для "РБК-Украина".

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У Кремля есть планы полностью захватить Луганскую и Донецкую области в пределах админграниц, а также создать буферную зону глубиной 15-20 километров на северо-востоке Украины, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Как отмечают собеседники издания, в случае частичного успеха на этих направлениях противник может перейти к расширению наступления с целью продвижения вглубь Запорожской и Херсонской областей.

В ВСУ считают маловероятным прорыв россиян

Представители украинских Сил обороны считают, что, российское командование вряд ли сможет достичь стратегически важных результатов этим летом.

"Способность России выйти на админграницы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей или полный захват одной из них до конца этого лета или даже до конца года они считают нереалистичной", — говорится в статье.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил о создании буферной зоны на территории Украины.

На это заявление отреагировали в МИД Украины — Георгий Тихий заявил, что такие намерения хорошо демонстрируют отсутствие желания у России к миру.

В свою очередь экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался, почему Украина не сможет вернуть границы 1991 года.