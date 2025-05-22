Залужний прокоментував повернення кордонів 1991 року

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Залужний/Facebook

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість повернення кордонів 1991 року. За його словами, наразі на це не варто сподіватися, адже Росія має всі необхідні ресурси для продовження війни.

Про це посол сказав під час форуму "Експорт безпеки: українська зброя у світі", інформує "РБК-Україна".

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Залужний про повернення кордонів 1991 року

На думку Залужного, Україні не варто сподіватись на повернення кордонів 1991 року доки у Росії є ресурси продовжувати війну.

"Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили й засоби завдавати ударів по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій", — сказав колишній Головнокомандувач ЗСУ.

А також додав, що здатність Росії продовжувати повномасштабну війну буде залежати від наявності у неї насамперед ресурсів для ведення цієї війни. Він зауважив, що з кінця 2023 року Росія веде війну на виснаження.

Зокрема, Залужний вважає, що перемогти у війні можливо лише через повне руйнування самої спроможності Росії продовжувати її.

"Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. У наших сучасних умовах — а це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися.

Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати", — резюмував Залужний.

Зазначимо, що очільник Білого дому Дональд Трамп відповів, чи хвилює його те, що Путін нарощує військову силу вздовж кордонів Фінляндії та Норвегії.

Водночас деякі лідери країн ЄС побоюються, що Трамп відмовиться від планів зупинити повномасштабну війну в Україні.