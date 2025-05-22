Залужный прокомментировал возвращение границ 1991 года

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Залужный/Facebook

Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал возможность возвращения границ 1991 года. По его словам, сейчас на это не стоит надеяться, ведь Россия имеет все необходимые ресурсы для продолжения войны.

Об этом посол сказал во время форума "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире", информирует "РБК-Украина".

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Залужный о возвращении границ 1991 года

По мнению Залужного, Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года пока у России есть ресурсы продолжать войну.

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", — сказал бывший Главнокомандующий ВСУ.

А также добавил, что способность России продолжать полномасштабную войну будет зависеть от наличия у нее прежде всего ресурсов для ведения этой войны. Он отметил, что с конца 2023 года Россия ведет войну на истощение.

В частности, Залужный считает, что победить в войне возможно только через полное разрушение самой способности России продолжать ее.

"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях - а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались.

Мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", — резюмировал Залужный.

Отметим, что глава Белого дома Дональд Трамп ответил, волнует ли его то, что Путин наращивает военную силу вдоль границ Финляндии и Норвегии.

В то же время некоторые лидеры стран ЕС опасаются, что Трамп откажется от планов остановить полномасштабную войну в Украине.