Кремль перебросил войска с нескольких направлений для наступления на Сумщину

Российские войска. Фото: росСМИ

Кремль придерживается стратегии по созданию так называемой "буферной зоны" вдоль международной границы с Украиной и усиливает наступление в Сумской области. Такие действия демонстрируют стремление Кремля выйти за пределы ранее задекларированных территориальных претензий и свидетельствуют о намерении Владимира Путина расширить оккупацию за пределы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Для этого российские войска массово перебрасывают на Сумское направление фронта.

Об этом говорится в аналитике от Института исследования войны (ISW).

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По информации военного аналитика Константина Машовца, российские войска недавно усилили группировку, наступающую на севере Сумщины. Для этого перебросили части 752-го мотострелкового полка из состава 20-й армии Московского военного округа, а также подразделения 200-й мотострелковой бригады, принадлежащей к 14-му армейскому корпусу Ленинградского военного округа. Отмечается, что бойцы 200-й бригады действуют в районе Владимировки и Гордеевки, а подразделения 752-го полка уже длительное время задействованы на направлениях Боровая и Лиман.

Аналитики Института изучения войны (ISW) ранее фиксировали участие 200-й бригады в боевых действиях в районе Бахмута и Часового Яра — направлениях, которые Россия ранее считала приоритетными. Однако передислокация частей из этого региона свидетельствует, что Кремль мог отложить наступление на Константиновку из-за недостатка оперативных резервов.

По мнению ISW, российское военное командование может планировать одновременное продвижение в Донецкой области и формирование буферной зоны не только на севере Харьковщины, но и в Сумской и Черниговской областях. Вероятно, Москва считает направление Сумщины более перспективным для тактического продвижения, чем Часов Яр, где украинская оборона остается прочной.

"ISW ранее оценивала, что Путин, вероятно, намерен использовать буферные зоны на севере Сумской и Харьковской областей, чтобы оправдать расширение своих претензий на украинскую территорию за пределы давних претензий России на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области", — говорится в отчете.

Напомним, в Сумской ОГА подтвердили продвижение российских войск в некоторых населенных пунктах.

Некоторые анонимные источники в ВСУ сообщили, что им известно о планах России относительно летних штурмов. А по некоторой информации российские войска хотят иметь преимущество на фронте до осени 2025 года.

В то же время некоторые аналитики и военные обозреватели считают, что у российской армии есть серьезные проблемы с подготовкой.