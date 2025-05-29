Военный эксперт Сергей Грабский объяснил почему россияне наступают на Сумщину

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Военный эксперт Сергей Грабский предостерег от паники из-за активизации боевых действий на северо-востоке Украины. По его словам, наступление российских сил на Сумщине является частью второстепенных ударов и не представляет основной угрозы на фронте.

Об этом Сергей Грабский сказал в эфире Ранок.LIVE.

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Главное направление усилий врага, по оценке эксперта, сосредоточено в Донецкой области. Грабский пояснил, что сейчас российские войска ведут классическую наступательную операцию, и Донбасское направление остается приоритетным для армии РФ.

Другие участки фронта, в частности Сумская, Харьковская, Запорожская и Херсонская области, используются как плацдармы для отвлечения внимания украинских сил.

"На сегодняшний день мы имеем классически наступательную операцию российской армии. И это наступление продолжается в основном на Донецком направлении. Противник проводит еще серию второстепенных ударов. И именно к тем отвлекающим действиям относится Сумская, Харьковская области, так же как и Запорожская и Херсонская области", — сказал Сергей Грабский.

Напомним, в ГПСУ сделали заявление об угрозе наступления российских войск в Сумской области — оккупанты накопили достаточно сил.

Аналитики ISW объяснили, как Россия изменила стратегию и цели войны в Украине и почему перебрасывает войска с приоритетных направлений.