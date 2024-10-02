В Гвардії наступу показали кадри відбиття штурму росіян

Українські військові відбивають російський штурм. Фото: скриншот

На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Українські військові бригади "Буревій" Гвардії Наступу спільно з іншими підрозділами Сил оборони України показали кадри відбиття штурму.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України у середу, 2 жовтня.

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За наданою інформацією, росіяни використали більше ніж 50 одиниць важкої техніки. Українські захисники майже всю її знищили, перетворивши на металобрухт.

"Наші воїни щоденно докладають титанічних зусиль для знищення російських окупаційних військ на всіх рубежах та напрямках ведення бойових дій", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, нещодавно у Третій штурмовій бригаді показали, як їм ефектно вдалося відбити наступ РФ на Харківщині.

Також бійці 46 ОАеМБр показали, як зустріли дронами ворожу техніку та військових, які намагалися йти в штурм.