В Гвардии наступления показали кадры отражения штурма россиян

Украинские военные отражают русский штурм. Фото: скриншот

В Харьковском направлении россияне пытались штурмовать позиции ВСУ. Украинские военные бригады "Буревой" Гвардии Наступления совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины показали кадры отражения штурма.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в среду, 2 октября.

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По предоставленной информации, россияне использовали более 50 единиц тяжелой техники. Украинские защитники почти всю ее уничтожили, превратив в металлолом.

"Наши воины ежедневно прилагают титанические усилия для уничтожения российских оккупационных войск на всех рубежах и направлениях ведения боевых действий", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как им эффектно удалось отразить наступление РФ на Харьковщине.

Также бойцы 46 ОАэмбр показали, как встретили дронами вражескую технику и военных, которые пытались идти в штурм.