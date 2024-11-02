Українські військові знищують техніку окупантів — ефектне відео

Знищення техніки російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів. Також вони залишають противника бех техніки.

Відео бойової роботи батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" опублікував СтратКом ЗСУ у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Знищення техніки окупантів

"Як завжди на висоті, як завжди — епічно!" — йдеться у повідомленні.

Знищена техніка окупантів. Фото: скриншот

Внаслідок ударів було знищено дві одиниці важкої техніки та уражено — три. Також вдалося ліквідувати одного російського окупанта.

Нагадаємо, Міністерство оборони затвердило та дозволило використовувати у Силах оборони бойовий модуль "Таврія".

Також у Харківській області Третя штурмова бригада знищила колону російських вантажівок.