Українські військові завдали ефектних ударів по окупантах — відео від Сирського

Знищення російської техніки на фронті. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня знищують російських окупантів на фронті. Ворог залишається без особового складу та важливої техніки.

Відео знищення окупантів показав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Знищення окупантів на фронті

На відео можна побачити точні удари Сил оборони України по противнику.

Знищення російської техніки на фронті. Фото: скриншот з відео

"Російські окупанти отримують заслужену розплату за свої злочини", — наголосив Сирський.

Нагадаємо, військовослужбовці Третьої штурмової бригади України перешкодили планам окупантів щодо спорудження переправи в Харківській області.

Також українські військові продемонстрували, як зупинили російський штурм, залишивши окупантів без техніки та особового складу.