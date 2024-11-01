Українські військові завдали ефектних ударів по окупантах — відео від Сирського

Сирський показав вражаючі кадри знищення окупантів — відео
Українські військові щодня знищують російських окупантів на фронті. Ворог залишається без особового складу та важливої техніки.
Відео знищення окупантів показав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.
Знищення окупантів на фронті
На відео можна побачити точні удари Сил оборони України по противнику.
"Російські окупанти отримують заслужену розплату за свої злочини", — наголосив Сирський.
Нагадаємо, військовослужбовці Третьої штурмової бригади України перешкодили планам окупантів щодо спорудження переправи в Харківській області.
Також українські військові продемонстрували, як зупинили російський штурм, залишивши окупантів без техніки та особового складу.
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