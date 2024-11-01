Украинские военные нанесли эффектные удары по оккупантам — видео от Сырского

Уничтожение российской техники на фронте. Фото: скриншот с видео

Украинские военные ежедневно уничтожают российских оккупантов на фронте. Враг остается без личного состава и важной техники.

Видео уничтожения оккупантов показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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Уничтожение оккупантов на фронте

На видео можно увидеть точные удары Сил обороны Украины по противнику.

Уничтожение российской техники на фронте. Фото: скриншот с видео

"Российские оккупанты получают заслуженную расплату за свои преступления", — подчеркнул Сырский.

Напомним, военнослужащие Третьей штурмовой бригады Украины помешали планам оккупантов по сооружению переправы в Харьковской области.

Также украинские военные продемонстрировали, как остановили российский штурм, оставив оккупантов без техники и личного состава.