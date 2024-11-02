Міноборони допустило бойовий модуль Таврія до експлуатації в ЗСУ

Бойовий модуль "Таврія". Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони бойовий модуль "Таврія". Йдеться про дистанційно керовану турель, яка обладнана двома кулеметами, один з яких — великокаліберний.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у суботу, 2 листопада.

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У відомстві наголосили, що модуль можна встановлювати на бойові броньовані машини або використовувати для оснащення наземних роботизованих платформ.

Турель з кулеметами за допомогою системи управління здатна захоплювати та супроводжувати цілі, ведучи прицільний вогонь по рухомих об'єктах. Вона функціонує як вдень, так і вночі. Весь модуль обладнаний бронезахистом, який витримує влучання куль зі стрілецької зброї та захищає від уламків.

"При встановленні на бронетехніці пульт керування бойовим модулем та монітор оператора розташовано всередині бойової броньованої машини. Це забезпечує додатковий захист військовослужбовця-оператора модуля у бою", — додали в Міноборони.

Нагадаємо, до арсеналу ЗСУ додали універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм НАТО, який здатний функціонувати в екстремальних температурних умовах.

Раніше Міноборони надало дозвіл на експлуатацію багі "Варан". Цей легкий двомісний транспорт призначений для ефективного пересування в складних місцевостях.