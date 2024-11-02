Минобороны допустило боевой модуль Таврия к эксплуатации в ВСУ

Боевой модуль "Таврия". Фото: Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны боевой модуль "Таврия". Речь идет о дистанционно управляемой турели, которая оборудована двумя пулеметами, один из которых — крупнокалиберный.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в субботу, 2 ноября.

Читайте также:

Использование БМ "Таврия" в армии

В ведомстве подчеркнули, что модуль можно устанавливать на боевые бронированные машины или использовать для оснащения наземных роботизированных платформ.

Турель с пулеметами с помощью системы управления способна захватывать и сопровождать цели, ведя прицельный огонь по движущимся объектам. Она функционирует как днем, так и ночью. Весь модуль оборудован бронезащитой, которая выдерживает попадание пуль из стрелкового оружия и защищает от обломков.

"При установке на бронетехнике пульт управления боевым модулем и монитор оператора расположены внутри боевой бронированной машины. Это обеспечивает дополнительную защиту военнослужащего-оператора модуля в бою", — добавили в Минобороны

Напомним, в арсенал ВСУ добавили универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51 мм НАТО, который способен функционировать в экстремальных температурных условиях.

Ранее Минобороны предоставило разрешение на эксплуатацию баги "Варан". Этот легкий двухместный транспорт предназначен для эффективного передвижения в сложных местностях.