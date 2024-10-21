В Україні допустили до експлуатації новий український багі Варан

Багі "Варан". Фото: Міноборони

Міноборони України дало дозвіл на експлуатацію багі "Варан". Легкий, двомісний транспорт використовуватимуть для ефективного пересування складними місцевостями, евакуації поранених та доставлення боєприпасів.

Про це відомство повідомило у понеділок, 21 жовтня.

Читайте також:

Новий український багі

"Варан" створений на українському підприємстві та обладнаний потужним турбодизельним двигуном і 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач. При вазі трохи більше тонни він здатен перевозити до 500 кг вантажу або буксирувати причіп вагою 300 кг. Багі легко долає складні ділянки та розвиває швидкість понад 100 км/год навіть на піску.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, Рустем Умєров взяв участь у засіданні G7 на рівні міністрів оборони в Неаполі. Міністр оборони України повідомив про головні моменти, які обговорювалися на засіданні "Великої сімки".

Раніше ми писали, скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини.