В Украине допустили к эксплуатации новый украинский баги Варан

Баги "Варан". Фото: Минобороны

Минобороны Украины дало разрешение на эксплуатацию баги "Варан". Легкий, двухместный транспорт будет использоваться для эффективного передвижения по сложным местностям, эвакуации раненых и доставки боеприпасов.

Об этом ведомство сообщило в понедельник, 21 октября.

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"Варан" создан на украинском предприятии и оборудован мощным турбодизельным двигателем и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. При весе чуть больше тонны он способен перевозить до 500 кг груза или буксировать прицеп весом 300 кг. Баги легко преодолевает сложные участки и развивает скорость более 100 км/ч даже на песке.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, Рустем Умеров принял участие в заседании G7 на уровне министров обороны в Неаполе. Министр обороны Украины сообщил о главных моментах, которые обсуждались на заседании "Большой семерки".

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