Украинские военные уничтожают технику оккупантов — эффектное видео

Уничтожение техники российских оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов. Также они оставляют противника без техники.

Видео боевой работы батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram в субботу, 2 ноября.

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Уничтожение техники оккупантов

"Как всегда на высоте, как всегда — эпически!" — говорится в сообщении.

Уничтоженная техника оккупантов. Фото: скриншот

В результате ударов было уничтожено две единицы тяжелой техники и поражено — три. Также удалось ликвидировать одного российского оккупанта.

Напомним, Министерство обороны утвердило и разрешило использовать в Силах обороны боевой модуль "Таврия".

Также в Харьковской области Третья штурмовая бригада уничтожила колонну российских грузовиков.