Украинские военные уничтожают технику оккупантов — эффектное видео

Военные показали, как уничтожили военную технику РФ — видео
Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов. Также они оставляют противника без техники.
Видео боевой работы батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram в субботу, 2 ноября.
Уничтожение техники оккупантов
"Как всегда на высоте, как всегда — эпически!" — говорится в сообщении.
В результате ударов было уничтожено две единицы тяжелой техники и поражено — три. Также удалось ликвидировать одного российского оккупанта.
Напомним, Министерство обороны утвердило и разрешило использовать в Силах обороны боевой модуль "Таврия".
Также в Харьковской области Третья штурмовая бригада уничтожила колонну российских грузовиков.
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