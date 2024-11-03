Як ЗСУ дистанційно мінує шлях окупантів — відео

Підрив російської техніки на українській міні. Фото: скриншот

Інноваційні рішення у роботі інженерних військ для більш ефективного знищення окупантів. Військові ЗСУ показали, яка техніка застосовується на фронті.

Відео роботи інженерів опублікував Центр стратегічних комунікацій у неділю, 3 листопада.

Читайте також:

Робота інженерних військ

14-а окрема механізована бригада імені князя Романа Великого показала, як військові інженери адаптовуються до викликів цієї війни та застосовують не тільки звичні механізовані системи.

Інженерні війська в сучасні армії відіграють надзвичайно важливу роль, забезпечуючи значно більше, ніж просто мінування та роботу з вибуховими речовинами. Саме ці підрозділи виконують задачі з встановлення фортифікаційних споруд, прокладання шляхів, розмінування, щоб військові просувалися далі. Також мінуються ймовірні шляхи руху росіян.

Машина БАТ-2. Фото: скриншот

"Машина БАТ-2 — на ній робляться дороги, рівняються, розгортаються завали, також робляться проходи в загородженнях, блоки, такі як зуби дракона. Якщо є загроза змінних полів — можна нею також протралить ґрунт", — розповіли військові.

Наземний дрон може використовуватися в декількох цілях: евакуація поранених, підвезення важких вантажів на лінію зіткнення.

Дрон для дистанційного мінування. Фото: скриншот

"Також одна з модифікацій буде мати можливість встановлення дистанційного мінування за допомогою дрона наземних мін. Дрон цей розроблений в Україні. Дана модель має високі показники прохідності, бо вона гусенична і має високий кліренс, і також одною з великих переваг є те, що вона може перевозити близько 500 кг вантажу", — зазначають військові.

На думку захисників, найскладніше в роботі сапера на даний час — мінування переднього краю. Противник, підриваючись на мінах, зупиняється та зазнає втрат у техніці та живій силі.

Наслідки дистанційного мінування. Фото: скриншот

Нагадаємо, батальйон ударних БпАК "Ахіллес" показав, як знищує велику кількість російських окупантів. Також військові залишають противника без техніки.

Раніше Новини.LIVE писали, що Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони бойовий модуль "Таврія" — це дистанційно керована турель, обладнана двома кулеметами, один з яких великокаліберний.