Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Военные показали, как устраивают ловушки для оккупантов — видео arrow

Военные показали, как устраивают ловушки для оккупантов — видео

3 ноября 2024 15:29
Галина Шподарева - редактор
Как ВСУ дистанционно проходит путь окупантов — видео
Подрыв русской техники на украинской мине. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Инновационные решения в работе инженерных войск для более эффективного уничтожения оккупантов. Военные ВСУ показали, какая техника применяется на фронте. 

Видео работы инженеров опубликовал Центр стратегических коммуникаций в воскресенье, 3 ноября.

Читайте также:

Работа инженерных войск

14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого показала, как военные инженеры адаптируются к вызовам этой войны и применяют не только привычные механизированные системы. 

Инженерные войска в современной армии играют чрезвычайно важную роль, обеспечивая значительно больше, чем просто минирование и работу с взрывчатыми веществами. Именно эти подразделения выполняют задачи по установлению фортификационных сооружений, прокладке путей, разминированию, чтобы военные продвигались дальше. Также минируются вероятные пути движения россиян.  

Машина БАТ-2
Машина БАТ-2. Фото: скриншот

"Машина БАТ-2 — на ней делаются дороги, ровняются, разворачиваются завалы, также делаются проходы в заграждениях, блоки, такие как зубы дракона. Если есть угроза переменных полей — можно ею также протралить почву", — рассказали военные. 

Наземный дрон может использоваться в нескольких целях: эвакуация раненых, подвоз тяжелых грузов на линию соприкосновения. 

Дрон для дистанционного минирования
Дрон для дистанционного минирования. Фото: скриншот


"Также одна из модификаций будет иметь возможность установки дистанционного минирования с помощью дрона наземных мин. Дрон этот разработан в Украине. Данная модель имеет высокие показатели проходимости, потому что она гусеничная и имеет высокий клиренс, и также одним из больших преимуществ является то, что она может перевозить около 500 кг груза", — отмечают военные. 

По мнению защитников, самое сложное в работе сапера в настоящее время — минирование переднего края. Противник, подрываясь на минах, останавливается и несет потери в технике и живой силе. 

Последствия дистанционного минирования
Последствия дистанционного минирования. Фото: скриншот

Напомним, батальон ударных БпАК "Ахиллес" показал, как уничтожает большое количество российских оккупантов. Также военные оставляют противника без техники.

Ранее Новини.LIVE писали, что Минобороны допустил к эксплуатации в Силах обороны боевой модуль "Таврия" — это дистанционно управляемая турель, оборудованная двумя пулеметами, один из которых крупнокалиберный.

Силы обороны Украины война в Украине мины война ситуация на фронте ВСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:01 Какие изменения будут в мобилизации лиц с инвалидностью в ноябре

16:35 Командир ВСУ заявил о необходимости принудительной мобилизации

16:35 Российские корабли избегают побережья Одессы — причины

16:34 Обломки БпЛА упали на институт журналистики КНУ в Киеве — фото

16:15 В ВСУ объяснили, когда враг теряет управление подразделениями

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

16:05 Три комнаты в царском доме — самые дорогие коммуны в Одессе

15:55 Если победит Трамп, Европа не сможет быть "за войну", — Орбан

15:35 Взрывы раздались в Харькове — что известно

15:31 Россияне временно снизили активность авиации над Черным морем

15:29 Военные показали, как устраивают ловушки для оккупантов — видео

17:01 Какие изменения будут в мобилизации лиц с инвалидностью в ноябре

16:35 Командир ВСУ заявил о необходимости принудительной мобилизации

16:35 Российские корабли избегают побережья Одессы — причины

16:34 Обломки БпЛА упали на институт журналистики КНУ в Киеве — фото

16:15 В ВСУ объяснили, когда враг теряет управление подразделениями

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

16:05 Три комнаты в царском доме — самые дорогие коммуны в Одессе

15:55 Если победит Трамп, Европа не сможет быть "за войну", — Орбан

15:35 Взрывы раздались в Харькове — что известно

15:31 Россияне временно снизили активность авиации над Черным морем

15:29 Военные показали, как устраивают ловушки для оккупантов — видео

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали