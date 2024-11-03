Как ВСУ дистанционно проходит путь окупантов — видео

Подрыв русской техники на украинской мине. Фото: скриншот

Инновационные решения в работе инженерных войск для более эффективного уничтожения оккупантов. Военные ВСУ показали, какая техника применяется на фронте.

Видео работы инженеров опубликовал Центр стратегических коммуникаций в воскресенье, 3 ноября.

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Работа инженерных войск

14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого показала, как военные инженеры адаптируются к вызовам этой войны и применяют не только привычные механизированные системы.

Инженерные войска в современной армии играют чрезвычайно важную роль, обеспечивая значительно больше, чем просто минирование и работу с взрывчатыми веществами. Именно эти подразделения выполняют задачи по установлению фортификационных сооружений, прокладке путей, разминированию, чтобы военные продвигались дальше. Также минируются вероятные пути движения россиян.

Машина БАТ-2. Фото: скриншот

"Машина БАТ-2 — на ней делаются дороги, ровняются, разворачиваются завалы, также делаются проходы в заграждениях, блоки, такие как зубы дракона. Если есть угроза переменных полей — можно ею также протралить почву", — рассказали военные.

Наземный дрон может использоваться в нескольких целях: эвакуация раненых, подвоз тяжелых грузов на линию соприкосновения.

Дрон для дистанционного минирования. Фото: скриншот



"Также одна из модификаций будет иметь возможность установки дистанционного минирования с помощью дрона наземных мин. Дрон этот разработан в Украине. Данная модель имеет высокие показатели проходимости, потому что она гусеничная и имеет высокий клиренс, и также одним из больших преимуществ является то, что она может перевозить около 500 кг груза", — отмечают военные.

По мнению защитников, самое сложное в работе сапера в настоящее время — минирование переднего края. Противник, подрываясь на минах, останавливается и несет потери в технике и живой силе.

Последствия дистанционного минирования. Фото: скриншот

Напомним, батальон ударных БпАК "Ахиллес" показал, как уничтожает большое количество российских оккупантов. Также военные оставляют противника без техники.

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