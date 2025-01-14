Переведення пілотів в піхоту — що кажуть військові

Українські пілоти. Фото: Анна Чапала/УНІАН

До Повітряних сил ЗСУ 12 січня почали надходити телеграми про переведення великої кількості особового складу до піхоти. Військові вважають, що такі зміни можуть підірвати бойову готовність Повітряних сил.

Про це почали ширитися відповідні відео у соціальних мережах.

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Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що у Повітряних силах дійсно складається критична ситуація з переведеннями у піхоту, внаслідок чого країна може втратити авіаційну компоненту як таку.

"Те саме стосується і вузькопрофільних фахівців ППО, наприклад операторів РЛС, навчання яких займає дуже тривалий час. За словами моїх джерел, у ПС десятки бойових літаків доведеться виводити за штат як небоєготові, бо просто не буде кому обслуговувати", — написав Стерненко.

Він наголосив, що через примусове переведення фахівців ППО, виявлення ракет і дронів погіршиться у рази.

Скриншот допису Сергія Стерненка

Водночас один із борттехніків бригади тактичної авіації підтвердив інформацію і заявив, що їм надійшла телеграма з вимогою про переведення.

"Ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забирали 250 осіб, зараз планують перевести ще 218 людей", — сказав військовий.

За його словами, технічний склад фактично знищується, а без пілотів авіація не зможе функціонувати. Військові намагаються зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо.

А народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в піхоту забирають не тільки техніків та механіків літаків, а і тих, хто виявляє повітряні цілі або навчає їх виявляти.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

Нагадаємо, нещодавно авіаексперт пояснив, скільки фахівців обслуговують F-16. За його словами, для цього потрібно щонайменше шестеро осіб.

Також ми писали, що пілот F-16 перше в історії збив шість ракет за один виліт.