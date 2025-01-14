Перевод пилотов в пехоту — что говорят военные

Украинские пилоты. Фото: Анна Чапала/УНИАН

В Воздушные силы ВСУ 12 января начали поступать телеграммы о переводе большого количества личного состава в пехоту. Военные считают, что такие изменения могут подорвать боевую готовность Воздушных сил.

Об этом начали распространяться соответствующие видео в социальных сетях.

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Перевод пилотов в пехоту

Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что в Воздушных силах действительно складывается критическая ситуация с переводами в пехоту, в результате чего страна может потерять авиационную компоненту как таковую.

"То же касается и узкопрофильных специалистов ПВО, например операторов РЛС, обучение которых занимает очень длительное время. По словам моих источников, в ВС десятки боевых самолетов придется выводить за штат как небоеготовые, потому что просто некому будет обслуживать", — написал Стерненко.

Он подчеркнул, что из-за принудительного перевода специалистов ПВО, обнаружение ракет и дронов ухудшится в разы.

Скриншот поста Сергея Стерненко

В то же время один из борттехников бригады тактической авиации подтвердил информацию и заявил, что им поступила телеграмма с требованием о переводе.

"Мы останемся без технического персонала, который обслуживает наши самолеты. Ранее уже забирали 250 человек, сейчас планируют перевести еще 218 человек", — сказал военный.

По его словам, технический состав фактически уничтожается, а без пилотов авиация не сможет функционировать. Военные пытаются сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно.

А народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в пехоту забирают не только техников и механиков самолетов, а и тех, кто обнаруживает воздушные цели или обучает их обнаруживать.

Скриншот поста Алексея Гончаренко

Напомним, недавно авиаэксперт объяснил, сколько специалистов обслуживают F-16. По его словам, для этого нужно по меньшей мере шесть человек.

Также мы писали, что пилот F-16 впервые в истории сбил шесть ракет за один вылет.