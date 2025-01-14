Перевод пилотов в пехоту — что говорят военные

Военные летчики массово жалуются на перевод в пехоту
В Воздушные силы ВСУ 12 января начали поступать телеграммы о переводе большого количества личного состава в пехоту. Военные считают, что такие изменения могут подорвать боевую готовность Воздушных сил.
Об этом начали распространяться соответствующие видео в социальных сетях.
Перевод пилотов в пехоту
Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что в Воздушных силах действительно складывается критическая ситуация с переводами в пехоту, в результате чего страна может потерять авиационную компоненту как таковую.
"То же касается и узкопрофильных специалистов ПВО, например операторов РЛС, обучение которых занимает очень длительное время. По словам моих источников, в ВС десятки боевых самолетов придется выводить за штат как небоеготовые, потому что просто некому будет обслуживать", — написал Стерненко.
Он подчеркнул, что из-за принудительного перевода специалистов ПВО, обнаружение ракет и дронов ухудшится в разы.
В то же время один из борттехников бригады тактической авиации подтвердил информацию и заявил, что им поступила телеграмма с требованием о переводе.
"Мы останемся без технического персонала, который обслуживает наши самолеты. Ранее уже забирали 250 человек, сейчас планируют перевести еще 218 человек", — сказал военный.
По его словам, технический состав фактически уничтожается, а без пилотов авиация не сможет функционировать. Военные пытаются сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно.
А народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в пехоту забирают не только техников и механиков самолетов, а и тех, кто обнаруживает воздушные цели или обучает их обнаруживать.
Напомним, недавно авиаэксперт объяснил, сколько специалистов обслуживают F-16. По его словам, для этого нужно по меньшей мере шесть человек.
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