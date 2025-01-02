У Британії завершили навчання 200 авіаторів — що це означає

Українські авіатори. Фото: X/Royal Air Force

У Великій Британії завершилася базова льотна, наземна та мовна підготовка 200 українських авіаторів. Вона передбачена перед навчанням на літаках F-16.

Про це розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в ефірі Ми Україна.

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Криволап пояснив, що один винищувач F-16 має обслуговувати команда з шести-десяти технічних фахівців.

Тому у повідомленні про завершення підготовки авіаторів у Британії йдеться саме про них.

"Якщо пам'ятаєте, коли в нас була ця данська група, у 2023 році вона туди зайшла навчатися, то там було близько, якщо не помиляюсь, чи то 62, чи то 68 фахівців, і з них було тільки вісім пілотів", — сказав експерт.

Нагадаємо, під час тренувань інструктори Королівських Повітряних Сил зосередили увагу на ключових аспектах. Йдеться про загальні принципи управління літаком, польоти за приладами, низьковисотна навігація та виконання складних авіаційних маневрів у складі групи.

А військова контррозвідка нейтралізувала масштабну агентурну мережу російського ГРУ. Її учасники шпигували за військовими одразу у п'ятьох регіонах.