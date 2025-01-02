Велика Британія підготувала 200 українських пілотів для винищувачів F-16

Літаки F-16 на злітній смузі. Ілюстративне фото: Reuters

Посольство Сполученого Королівства в Україні повідомило про завершення базової підготовки українських пілотів на території країни. Ця підготовка стала першим етапом навчання на винищувачах F-16.

Про це інформує посольство Великої Британії в Україні.

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Повідомлення про підготовку українських пілотів. Фото: скриншот

Згідно з повідомленням відомства, британські партнери надали навчання 200 українським пілотам. Під час тренувань інструктори Королівських Повітряних Сил зосередили увагу на таких ключових аспектах, як загальні принципи управління літаком, польоти за приладами, низьковисотна навігація та виконання складних авіаційних маневрів у складі групи.

Нагадаємо, що в червні 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підкреслила, що хоча Сполучене Королівство не має на озброєнні винищувачі F-16, воно зобов'язалося забезпечити українських пілотів необхідною базовою підготовкою.

Раніше ми писали, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена найближчими днями оголосить про останній пакет військової допомоги Україні. Він включатиме ракети для систем протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.

А 7 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії.