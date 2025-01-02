Великобритания подготовила 200 украинских пилотов для истребителей F-16

Самолеты F-16 на взлетной полосе. Иллюстративное фото: Reuters

Посольство Соединенного Королевства в Украине сообщило о завершении базовой подготовки украинских пилотов на территории страны. Эта подготовка стала первым этапом обучения на истребителях F-16.

Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.

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Сообщение о подготовке украинских пилотов. Фото: скриншот

Согласно сообщению ведомства, британские партнеры предоставили обучение 200 украинским пилотам. В ходе тренировок инструкторы Королевских Воздушных Сил сосредоточили внимание на таких ключевых аспектах, как общие принципы управления самолетом, полеты по приборам, низковысотной навигации и выполнение сложных авиационных маневров в составе группы.

Напомним, что в июне 2023 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что, хотя Соединенное Королевство не имеет на вооружении истребители F-16, оно обязалось обеспечить украинских пилотов необходимой базовой подготовкой.

Ранее мы писали, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете военной помощи Украине. Он будет включать в себя ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

А 7 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании.