Великобритания подготовила 200 украинских пилотов для истребителей F-16

Великобритания обучила пилотов ВСУ для F-16 — сколько подготовили
Посольство Соединенного Королевства в Украине сообщило о завершении базовой подготовки украинских пилотов на территории страны. Эта подготовка стала первым этапом обучения на истребителях F-16.
Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.
Сколько пилотов подготовили
Согласно сообщению ведомства, британские партнеры предоставили обучение 200 украинским пилотам. В ходе тренировок инструкторы Королевских Воздушных Сил сосредоточили внимание на таких ключевых аспектах, как общие принципы управления самолетом, полеты по приборам, низковысотной навигации и выполнение сложных авиационных маневров в составе группы.
Напомним, что в июне 2023 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что, хотя Соединенное Королевство не имеет на вооружении истребители F-16, оно обязалось обеспечить украинских пилотов необходимой базовой подготовкой.
Ранее мы писали, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете военной помощи Украине. Он будет включать в себя ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.
А 7 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании.
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