В Британии завершили обучение 200 авиаторов - что это значит

Украинские авиаторы. Фото: X/Royal Air Force

В Великобритании завершилась базовая летная, наземная и языковая подготовка 200 украинских авиаторов. Она предусмотрена перед обучением на самолетах F-16.

Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире Ми Україна.

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Криволап пояснил, что один истребитель F-16 должна обслуживать команда из шести-десяти технических специалистов.

Поэтому в сообщении о завершении подготовки авиаторов в Британии речь идет именно о них.

"Если помните, когда у нас была эта датская группа, в 2023 году она туда зашла учиться, то там было около, если не ошибаюсь, то ли 62, то ли 68 специалистов, и из них было только восемь пилотов", — сказал эксперт.

Напомним, во время тренировок инструкторы Королевских Воздушных Сил сосредоточили внимание на ключевых аспектах. Речь идет об общих принципах управления самолетом, полеты по приборам, низковысотная навигация и выполнение сложных авиационных маневров в составе группы.

А военная контрразведка нейтрализовала масштабную агентурную сеть российского ГРУ. Ее участники шпионили за военными сразу в пяти регионах.