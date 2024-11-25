Північнокорейські військові воюють під виглядом бурятів, — Баргилевич

Анатолій Баргилевич. Фото: Генштаб ЗСУ

Наразі у Курській області перебуває понад 11 тисяч північнокорейских військових. Бійці КНДР вже брали участь у боях проти українських захисників. Вони воюють під виглядом корінного населення Далекого Сходу.

Про це повідомив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в ефірі телемарафону у неділю, 24 листопада.

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За словами Баргилевича, вже були зафіксовані бої північнокорейських солдатів із бійцями ЗСУ. Він пояснив, що із себе представляють війська КНДР, які перебувають на території РФ у Курській області.

"Це в основному підрозділи загальновійськові. Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в Європейській частині", — повідомив Баргилевич.

Нагадаємо, раніше з'являлись повідомлення про те, що нібито військові КНДР воюють на території України. Оперативно-тактичне угруповання "Харків" спростувало цю інформацію.

Видання Reuters писало про те, що ЗСУ зазнали певних територіальних втрат у Курській області Росії після початкового просування. Росіяни вже зосередили в регіоні близько 59 тисяч військовослужбовців.