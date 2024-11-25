Северокорейские военные воюют под видом бурят, — Баргилевич

Анатолий Баргилевич. Фото: Генштаб ВСУ

В настоящее время в Курской области находится более 11 тысяч северокорейских военных. Бойцы КНДР уже участвовали в боях против украинских защитников. Они воюют под видом коренного населения Дальнего Востока.

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич в эфире телемарафона в воскресенье, 24 ноября.

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По словам Баргилевича, уже были зафиксированы бои северокорейских солдат с бойцами ВСУ. Он пояснил, что из себя представляют войска КНДР, находящиеся на территории РФ в Курской области.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", — сообщил Баргилевич.

Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что якобы военные КНДР воюют на территории Украины. Оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергла эту информацию.

Издание Reuters писало о том, что ВСУ понесли определенные территориальные потери в Курской области России после начального продвижения. Россияне уже сосредоточили в регионе около 59 тысяч военнослужащих.