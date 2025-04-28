Україна використовує дрони для утримання фронту — ISW

Військовослужбовець майструє дрон. Фото: Командування ПС ЗСУ

Війна в Україні кардинально змінюється через постійні технологічні прориви та вдосокналення військової техніки як в ЗСУ, так і російських військах. Бойові дії дедалі частіше "переносяться" на відстань через постійні удари на великих відстанях, а класичні зіткнення піхоти та бронетехніки поступово відходять на другий план.

Про це йдеться у аналітиці Інституту дослідження війни (ISW).

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Новітні дрони дозволили створити ще більше "сірих зон" на фронті

Як повідомляє сержант одного з українських батальйонів безпілотних систем, ймовірно задіяного в боях поблизу Часового Яру, активне впровадження нових технологій розширило так звані "сірі зони" на лінії фронту. Якщо раніше, як-от в 2024 році, ширина цих небезпечних територій коливалася в межах 500 метрів — 2 кілометрів, то нині завдяки масовому використанню дронів деякі ділянки розтягнулися до 5–7 кілометрів.

Українські військові активно застосовують безпілотники для оборони важливих напрямків, компенсуючи нестачу особового складу і техніки. Російські війська, своєю чергою, теж пристосовуються до нової реальності. Наприклад, вони модернізують свої безпілотні системи та запозичують тактику українців, у тому числі методи дистанційного мінування та перехоплення ворожих дронів.

Наразі відомо, що понад 100 українських бригад продовжують тримати оборону на фронті, який простягається більше ніж на 2100 кілометрів. ЗСУ комбінують класичну артилерію й бронетехніку з новітніми безпілотними технологіями, що дозволяє стримувати російські штурми навіть за умов тривалого браку ресурсів.

Аналітики звернули увагу, що дуже важливою перевагою для України стала здатність у стислі терміни нарощувати виробництво власних безпілотників і одночасно активно закуповувати іноземні зразки. Це дає змогу не лише утримувати фронт, а й вести серію ударів у глибокому тилу ворога — по ключових енергетичних і оборонних об'єктах, послаблюючи російську промисловість і логістичні ланцюги.

Окрім того, ЗСУ та окупанти дедалі частіше використовують оптоволоконні дрони для точкових атак по передових позиціях, а також FPV-дрони для полювання на більші розвідувальні апарати.

Темпи вдосконалення техніки та технологій стали рекордно швидкими

ISW також акцентує увагу на рекордні темпи, з якими відбувається технологічна адаптація. Мовляв, нині впровадження нових технологій у війська лишень місяці, а не роки, як було раніше.

"ISW спостерігає швидкі темпи, з якими Україні та Росії вдалося концептуалізувати, розгорнути та впровадити майже безперервні технологічні інновації та тактику, скориговану на полі бою, для оптимізації бойової динаміки. Українські та російські збройні сили впроваджують нові адаптації протягом місяців, а не років, і постійно експериментують, посилюючи цикл зворотного зв’язку все більшої залежності від технологій і тактичних інновацій для збереження переваг на полі бою. Інновації та оперативні концепції, які формуються в Україні, створять основу для майбутнього війни", — повідомили аналітики.

Нагадаємо, нещодавно авіаексперт пояснив, як Росія та КНДР обмінялися досвідом для вдосконалення ракет типу X.

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