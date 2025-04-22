Росія вдосконалила ракети — експерт закликає Україну розвивати ППО

Ракети Х-59. Фото: росЗМІ

Росія активно розвиває виробництво та модернізацію ракет. Російська армія системно займається вдосконаленням крилатих і балістичних ракет, а також передає технології до третіх країн, зокрема КНДР.

Про це ефірі "Вечір.LIVE" сказав заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський.

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Зокрема, експерт зазначив, що Росія модернізувала крилату ракету Х-59 до моделі Х-69, істотно збільшивши її дальність. Аналогічні оновлення торкнулися й Х-101 і Х-555, які завдяки технічним змінам отримали здатність оминати перешкоди та краще протистояти засобам ППО. На думку Храпчинського, це стало можливим через ефективну роботу російських інженерів, які врахували попередні слабкі сторони цих ракет і внесли точкові технічні вдосконалення.

КНДР розвиває власну ракетну програму

Окрему увагу він звернув на співпрацю російських інженерів із Північною Кореєю, зауваживши, що небезпеку становлять не стільки західні комплектуючі в корейських ракетах, скільки присутність російської інтелектуальної власності.

"Знову таки, давайте зуважимо, що корейська балістика суттєво покращилась, за рахунок співпраці з російськими інженерами. Тобто ці знання, які були у російських інженерів, були передані корейським, корейські передали свої знання. І я би зуважив, що, насправді, проблема, мабуть, саме велика проблема – це не наявність американських комплектуючих корейських ракетах, а наявність інтелектуальної власності російської в корейських ракетах", — повідомив Храпчинський.

Західна ППО може не впоратися з модернізованими російськими ракетами

Храпчинський також прокоментував питання ефективності західних систем протиракетної оборони, зокрема Patriot. Він визнав, що вдосконалення російських ракет може ускладнювати їхнє перехоплення, але не робить його неможливим. Водночас експерт наголосив на потребі постійного оновлення програмного забезпечення для західних ППО, адже адаптація таких систем до нових загроз вимагає часу, ресурсів та технічного потенціалу, якого в Україні бракує.

Зокрема, він підкреслив, що модифікація або локальне виробництво таких систем в Україні наразі неможливі — через відсутність відповідної ліцензії, заводської бази та безперервні обстріли з боку РФ. У зв’язку з цим Храпчинський наголосив на необхідності створення приватних оборонних підприємств за межами України, оскільки державні компанії, на його думку, працюють неефективно.

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