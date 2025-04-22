Россия усовершенствовала ракеты — эксперт призывает Украину развивать ПВО

Ракеты Х-59. Фото: росСМИ

Россия активно развивает производство и модернизацию ракет. Российская армия системно занимается совершенствованием крылатых и баллистических ракет, а также передает технологии в третьи страны, в частности КНДР.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" сказал заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

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В частности, эксперт отметил, что Россия модернизировала крылатую ракету Х-59 до модели Х-69, существенно увеличив ее дальность. Аналогичные обновления коснулись и Х-101 и Х-555, которые благодаря техническим изменениям получили способность обходить препятствия и лучше противостоять средствам ПВО. По мнению Храпчинского, это стало возможным благодаря эффективной работе российских инженеров, которые учли предыдущие слабые стороны этих ракет и внесли точечные технические усовершенствования.

КНДР развивает собственную ракетную программу

Отдельное внимание он обратил на сотрудничество российских инженеров с Северной Кореей, отметив, что опасность представляют не столько западные комплектующие в корейских ракетах, сколько присутствие российской интеллектуальной собственности.

"Опять же, давайте учтем, что корейская баллистика существенно улучшилась, за счет сотрудничества с российскими инженерами. То есть эти знания, которые были у российских инженеров, были переданы корейским, корейские передали свои знания. И я бы посчитал, что, на самом деле, проблема, пожалуй, самая большая проблема — это не наличие американских комплектующих в корейских ракетах, а наличие интеллектуальной собственности российской в корейских ракетах", — сообщил Храпчинский.

Западная ПВО может не справиться с модернизированными российскими ракетами

Храпчинский также прокомментировал вопрос эффективности западных систем противоракетной обороны, в частности Patriot. Он признал, что совершенствование российских ракет может затруднять их перехват, но не делает его невозможным. В то же время эксперт отметил необходимость постоянного обновления программного обеспечения для западных ПВО, ведь адаптация таких систем к новым угрозам требует времени, ресурсов и технического потенциала, которого в Украине не хватает.

В частности, он подчеркнул, что модификация или локальное производство таких систем в Украине пока невозможны — из-за отсутствия соответствующей лицензии, заводской базы и непрерывных обстрелов со стороны РФ. В связи с этим Храпчинский отметил необходимость создания частных оборонных предприятий за пределами Украины, поскольку государственные компании, по его мнению, работают неэффективно.

Напомним, авиаэксперт объяснил, каким образом Германия может помочь Украине уничтожить Крымский мост в оккупированном Крыму.

Также в Бундесвере обнародовали документ-отчет о том, какая военная техника оказалась неэффективной на поле боя, по оценке ВСУ.