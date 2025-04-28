Украина использует дроны для удержания фронта — ISW

Военнослужащий мастерит дрон. Фото: Командование ПС ВСУ

Война в Украине кардинально меняется из-за постоянных технологических прорывов и совершенствования военной техники как в ВСУ, так и российских войсках. Боевые действия все чаще "переносятся" на расстояние из-за постоянных ударов на больших расстояниях, а классические столкновения пехоты и бронетехники постепенно отходят на второй план.

Об этом говорится в аналитике Института исследования войны(ISW).

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Новейшие дроны позволили создать еще больше "серых зон" на фронте

Как сообщает сержант одного из украинских батальонов беспилотных систем, вероятно задействованного в боях вблизи Часового Яра, активное внедрение новых технологий расширило так называемые "серые зоны" на линии фронта. Если раньше, например, в 2024 году, ширина этих опасных территорий колебалась в пределах 500 метров — 2 километров, то сейчас благодаря массовому использованию дронов некоторые участки растянулись до 5-7 километров.

Украинские военные активно применяют беспилотники для обороны важных направлений, компенсируя недостаток личного состава и техники. Российские войска, в свою очередь, тоже приспосабливаются к новой реальности. Например, они модернизируют свои беспилотные системы и заимствуют тактику украинцев, в том числе методы дистанционного минирования и перехвата вражеских дронов.

Известно, что более 100 украинских бригад продолжают держать оборону на фронте, который простирается более чем на 2100 километров. ВСУ комбинируют классическую артиллерию и бронетехнику с новейшими беспилотными технологиями, что позволяет сдерживать российские штурмы даже в условиях длительной нехватки ресурсов.

Аналитики обратили внимание, что очень важным преимуществом для Украины стала способность в сжатые сроки наращивать производство собственных беспилотников и одновременно активно закупать иностранные образцы. Это позволяет не только удерживать фронт, но и вести серию ударов в глубоком тылу врага — по ключевым энергетическим и оборонным объектам, ослабляя российскую промышленность и логистические цепи.

Кроме того, ВСУ и оккупанты все чаще используют оптоволоконные дроны для точечных атак по передовым позициям, а также FPV-дроны для охоты на более крупные разведывательные аппараты.

Темпы совершенствования техники и технологий стали рекордно быстрыми

ISW также акцентирует внимание на рекордные темпы, с которыми происходит технологическая адаптация. Мол, сейчас внедрение новых технологий в войска занимает всего лишь месяцы, а не годы, как было раньше.

"ISW наблюдает быстрые темпы, с которыми Украине и России удалось концептуализировать, развернуть и внедрить почти непрерывные технологические инновации и тактику, скорректированную на поле боя, для оптимизации боевой динамики. Украинские и российские вооруженные силы внедряют новые адаптации в течение месяцев, а не лет, и постоянно экспериментируют, усиливая цикл обратной связи все большей зависимости от технологий и тактических инноваций для сохранения преимуществ на поле боя. Инновации и оперативные концепции, которые формируются в Украине, создадут основу для будущей войны", — сообщили аналитики.

Напомним, недавно авиаэксперт объяснил, как Россия и КНДР обменялись опытом для совершенствования ракет типа X.

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