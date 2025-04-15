Нові ракети, дрони та бронетехніка — як Україна наростила виробництво зброї

Військовослужбовець ЗСУ готує безпілотник до запуску. Фото: Міноборони України

Від початку повномасштабної війни Україна суттєво наростила власні оборонні потужності. Виробництво зброї зросло втричі, а за окремими напрямами — у десятки разів. Значних успіхів досягнуто у розробці та конвеєрному випуску сучасних зразків озброєння як від ракет, так і до бронетехніки.

Читайте на Новини.LIVE, які види зброї розробили в Україні.

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Ракета "Рута"

Новітня українська керована ракета з підвищеною точністю ураження, призначена для знищення бронетехніки та укріплень. Може використовуватись із різних платформ, зокрема БпЛА та мобільних пускових установок.

Ракета "Грім"

Оперативно-тактичний ракетний комплекс із високоточною ракетою дальнього радіуса дії (до 500 км). Призначений для ураження стратегічних цілей на глибині, зокрема командних пунктів, складів і техніки.

Ракета-дрон "Паляниця"

Гібрид безпілотника й ракети з високою маневровістю та здатністю долати ППО. Використовується як ударна зброя для точкових ударів по важливих об'єктах противника.

Ракета "Нептун" (оновлена)

Крилата ракета, модернізована для ударів по наземних цілях на великих відстанях. Раніше створена для знищення кораблів, тепер адаптована для глибоких ударів по тилу ворога.

Ракета "Пекло"

Одна з найрезонансніших новинок. Це важка ударна ракета великої дальності, яка поєднує високу потужність боєголовки з точністю ураження. Може запускатися з мобільних платформ, призначена для знищення укріплених цілей та техніки на великій глибині. Ймовірна дальність може сягати до 700 км.

Ракета "Трембіта"

Високошвидкісна крилата ракета з порівняно невеликою вартістю виробництва. Може працювати як "летюча мішень" для перевантаження ППО противника.

Українські зразки зброї. Фото: інфографіка Новини.LIVE

Крім того, серед розробок України є робот-кулеметник Droid TW 12.7, морський дрон Sea Baby, морський транспортний дрон Stalker 5.0, наземний роботизований комплекс "Тарган" та робот Ratel H.

Дрони (БпЛА)

У 2024-2025 роках виробництво дронів зросло більш ніж удесятеро. Йдеться про як ударні FPV-дрони, так і розвідувальні безпілотники різного класу, зокрема "Лелека", "Фурія", "Шарк", "Горлиця", RAM-2X та інші.

САУ "Богдана"

155-мм самохідна артилерійська установка, яка вже успішно використовується на фронті. Має велику дальність стрільби (до 40 км) та відповідає стандартам НАТО. Здатна вражати цілі з високою точністю.

ББМ "Варта-2"

Броньована бойова машина на шасі підвищеної прохідності. Оснащена кулеметною або гарматною установкою, може транспортувати особовий склад у зоні бойових дій з високим рівнем захисту.

Українські зразки бронетехніки, артилерії та РЕБ. Фото: Новини.LIVE

Inguar-3

Багатофункціональний бронетранспортер-трансформер, який може змінювати конфігурацію залежно від завдань — від евакуації поранених до вогневої підтримки. Відзначається високою мобільністю та технологічністю.

РЕБ "Буковель"

Одна з найвідоміших українських систем РЕБ. Призначена для виявлення і придушення ворожих БпЛА, зокрема FPV-дронів і розвідувальних комплексів. Здатна блокувати GPS, ГЛОНАСС і інші сигнали зв’язку. Використовується на передовій для прикриття позицій від ворожої аеророзвідки.

РЕБ "Нота"

Інноваційна розробка українських інженерів. "Нота" виконує функцію багатозонного придушення зв’язку та навігації, а також перехоплення сигналів керування дронами. Може встановлюватися як на транспорт, так і стаціонарно. Має модульну структуру.

РЕБ "Хмара"

Мобільна система РЕБ, яка створює "радіоелектронну завісу" для ускладнення наведення ракет та дронів противника. Працює у тандемі з іншими системами для забезпечення прикриття техніки або командних пунктів.

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Der Spiegel оприлюднило дані від Бундесверу про те, які види німецької зброї розчарувало бійців ЗСУ на фронті.

Також у Мінстратегпромі пояснили, як саме українські військові використовують РЕБ на фронті та скільки компаній займаються розробкою.