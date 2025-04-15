Новые ракеты, дроны и бронетехника — как Украина нарастила производство оружия

Военнослужащий ВСУ готовит беспилотник к запуску. Фото: Минобороны Украины

С начала полномасштабной войны Украина существенно нарастила собственные оборонные мощности. Производство оружия выросло втрое, а по отдельным направлениям - в десятки раз. Значительные успехи достигнуты в разработке и конвейерном выпуске современных образцов вооружения как от ракет, так и до бронетехники.

Читайте на Новини.LIVE, какие виды оружия разработали в Украине.

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Ракета "Рута"

Новейшая украинская управляемая ракета с повышенной точностью поражения, предназначенная для уничтожения бронетехники и укреплений. Может использоваться с различных платформ, в частности БПЛА и мобильных пусковых установок.

Ракета "Грім"

Оперативно-тактический ракетный комплекс с высокоточной ракетой дальнего радиуса действия (до 500 км). Предназначен для поражения стратегических целей на глубине, в частности командных пунктов, складов и техники.

Ракета-дрон "Паляница"

Гибрид беспилотника и ракеты с высокой маневренностью и способностью преодолевать ПВО. Используется как ударное оружие для точечных ударов по важным объектам противника.

Ракета "Нептун" (обновленная)

Крылатая ракета, модернизированная для ударов по наземным целям на больших расстояниях. Ранее созданная для уничтожения кораблей, теперь адаптирована для глубоких ударов по тылу врага.

Ракета "Пекло"

Одна из самых резонансных новинок. Это тяжелая ударная ракета большой дальности, которая сочетает высокую мощность боеголовки с точностью поражения. Может запускаться с мобильных платформ, предназначена для уничтожения укрепленных целей и техники на большой глубине. Вероятная дальность может достигать до 700 км.

Ракета "Трембіта"

Высокоскоростная крылатая ракета со сравнительно небольшой стоимостью производства. Может работать как "летучая мишень" для перегрузки ПВО противника.

Украинские образцы оружия. Фото: инфографика Новости.LIVE

Кроме того, среди разработок Украины есть робот-пулеметчик Droid TW 12.7, морской дрон Sea Baby, морской транспортный дрон Stalker 5.0, наземный роботизированный комплекс "Таракан" и робот Ratel H.

Дроны (БПЛА)

В 2024-2025 годах производство дронов выросло более чем в десять раз. Речь идет как об ударных FPV-дронах, так и разведывательных беспилотниках различного класса, в частности "Аист", "Фурия", "Шарк", "Горлица", RAM-2X и другие.

САУ "Богдана"

155-мм самоходная артиллерийская установка, которая уже успешно используется на фронте. Имеет большую дальность стрельбы (до 40 км) и соответствует стандартам НАТО. Способна поражать цели с высокой точностью.

ББМ "Варта-2"

Бронированная боевая машина на шасси повышенной проходимости. Оснащена пулеметной или пушечной установкой, может транспортировать личный состав в зоне боевых действий с высоким уровнем защиты.

Украинские образцы бронетехники, артиллерии и РЭБ. фото: Новости.LIVE

"Inguar-3"

Многофункциональный бронетранспортер-трансформер, который может менять конфигурацию в зависимости от задач - от эвакуации раненых до огневой поддержки. Отличается высокой мобильностью и технологичностью.

РЭБ "Буковель"

Одна из самых известных украинских систем РЭБ, предназначенная для обнаружения и подавления вражеских БПЛА, в частности FPV-дронов и разведывательных комплексов. Способна блокировать GPS, ГЛОНАСС и другие сигналы связи. Используется на передовой для прикрытия позиций от вражеской аэроразведки.

РЭБ "Нота"

Инновационная разработка украинских инженеров. "Нота" выполняет функцию многозонного подавления связи и навигации, а также перехвата сигналов управления дронами. Может устанавливаться как на транспорт, так и стационарно. Имеет модульную структуру.

РЭБ "Хмара"

Мобильная система РЭБ, которая создает "радиоэлектронную завесу" для усложнения наведения ракет и дронов противника. Работает в тандеме с другими системами для обеспечения прикрытия техники или командных пунктов.

Напомним, недавно немецкое издание Der Spiegel обнародовало данные от Бундесвера о том, какие виды немецкого оружия разочаровало бойцов ВСУ на фронте.

Также в Минстратегпроме объяснили, как украинские военные используют РЭБ на фронте и сколько компаний занимаются разработкой.