РЕБи на фронті — як військові використовують засоби

Представник Мінстратегпрому Ілля Кухаренко. Фото: скриншот з відео

Близько 40 українських компаній працюють над засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зазвичай військові використовують засоби для трьох ключових завдань.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив представник Мінстратегпрому Ілля Кухаренко.

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Кухаренко розповів, що український ВПК поділяється на три ключові категорії систем РЕБ:

для боротьби з FPV-дронами,

для придушення супутникової навігації,

проти "скидів".

За словами експерта, Україна активно нарощує виробництво таких технологій, і хоча деякі компанії ще тільки починають, вони швидко розвиваються. Так, станом на зараз близько 40 українських компаній працюють над засобами РЕБ.

Нагадаємо, раніше Кухаренко пояснив, чому під час атак зникає сигнал GPS. Це наслідки роботи РЕБ під час ворожих обстрілів.

Також ми писали, що українські захисники знищили системи РЕБ на заводі у Воронежі. Росіяни планували відправити ці комплекси в зону бойових дій в Україні.