РЭБы на фронте — как военные используют средства

Представитель Минстратегпрома Илья Кухаренко. Фото: скриншот из видео

Около 40 украинских компаний работают над средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Обычно военные используют средства для трех ключевых задач.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил представитель Минстратегпрома Илья Кухаренко.

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Кухаренко рассказал, что украинский ВПК делится на три ключевые категории систем РЭБ:

для борьбы с FPV-дронами,

для подавления спутниковой навигации,

против "сбросов".

По словам эксперта, Украина активно наращивает производство таких технологий, и хотя некоторые компании еще только начинают, они быстро развиваются. Так, по состоянию на сейчас около 40 украинских компаний работают над средствами РЭБ.

Напомним, ранее Кухаренко объяснил, почему во время атак исчезает сигнал GPS. Это последствия работы РЭБ во время вражеских обстрелов.

Также мы писали, что украинские защитники уничтожили системы РЭБ на заводе в Воронеже. Россияне планировали отправить эти комплексы в зону боевых действий в Украине.