Відключення Starlink — в Україні є альтернатива

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, якщо в Україні відключать Starlink, то в нас є альтернатива. Наразі цього розголошувати не можна.

Про це Рустем Умєров повідомив на форумі "Україна. Рік 2025".

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Умєров наголосив, що альтернатива Starlink в Україні є.

"Ми працюємо над цим. Не розголошуємо. Скоро разом з Мінцифри, Мінстратегпромом та іншими нашими колегами із ЗСУ, Міноборони повідомимо, як ми будемо мати ці рішення", — сказав міністр.

Що передувало

Нагадаємо, 22 лютого агентство Reuters повідомило, що США можуть заблокувати доступ України до Starlink. Втрата доступу до цієї технології може суттєво ускладнити оборонні можливості країни.

Коментуючи таку інформацію, керівник ЦПД Андрій Коваленко сказав, що є альтернативні речі.

Водночас Ілон Маск назвав брехунами журналістів Reuters. За його словами, така інформація не відповідає дійсності.