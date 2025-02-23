Отключение Starlink — в Украине есть альтернатива

Отключение Starlink — Умеров заявил, что есть альтернатива
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что если в Украине отключат Starlink, то у нас есть альтернатива. Сейчас этого разглашать нельзя.
Об этом Рустем Умеров сообщил на форуме "Украина. Год 2025".
В Украине есть альтернатива Starlink
Умеров отметил, что альтернатива Starlink в Украине есть.
"Мы работаем над этим. Не разглашаем. Скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом и другими нашими коллегами из ВСУ, Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения", — сказал министр.
Что предшествовало
Напомним, 22 февраля агентство Reuters сообщило, что США могут заблокировать доступ Украины к Starlink. Потеря доступа к этой технологии может существенно осложнить оборонные возможности страны.
Комментируя такую информацию, руководитель ЦПД Андрей Коваленко сказал, что есть альтернативные вещи.
В то же время Илон Маск назвал лжецами журналистов Reuters. По его словам, такая информация не соответствует действительности.
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