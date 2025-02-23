Отключение Starlink — в Украине есть альтернатива

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что если в Украине отключат Starlink, то у нас есть альтернатива. Сейчас этого разглашать нельзя.

Об этом Рустем Умеров сообщил на форуме "Украина. Год 2025".

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Умеров отметил, что альтернатива Starlink в Украине есть.

"Мы работаем над этим. Не разглашаем. Скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом и другими нашими коллегами из ВСУ, Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения", — сказал министр.

Что предшествовало

Напомним, 22 февраля агентство Reuters сообщило, что США могут заблокировать доступ Украины к Starlink. Потеря доступа к этой технологии может существенно осложнить оборонные возможности страны.

Комментируя такую информацию, руководитель ЦПД Андрей Коваленко сказал, что есть альтернативные вещи.

В то же время Илон Маск назвал лжецами журналистов Reuters. По его словам, такая информация не соответствует действительности.