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Головна Армія Україна та Росія провели ще один етап обміну полоненими

Україна та Росія провели ще один етап обміну полоненими

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Дата публікації: 26 червня 2025 17:11
Обмін полоненими 26 червня — хто повернувся додому
Повернення українських захисників з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Обмін полоненими 26 червня

У четвер, 26 червня, відбувся черговий обмін військовополоненими. Більшість з військових були в російській неволі з 2022 року.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram. 

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Обмін полоненими 26 червня

Зеленський розповів, що сьогодні додому повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. За словами президента, більшість із них були в полоні з 2022 року. 

Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими
Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Хто повернувся з полону 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
РФ і Україна провели обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими України і РФ 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", — наголосив глава держави. 

Водночас омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що серед військових, які повернулись з російського полону, — оборонці Маріуполя та офіцери. Наймолодшому звільненому — 24 роки, а найстаршому — 60. Як відомо, деякі перебували у статусі зниклих безвісти. 

Зазначається, що обмін відбувся за участі Координаційного штабу та Офісу Омбудсмана, який контролював дотримання прав військовополонених.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 20 червня. Більшість воїнів, які тоді повернулись додому, були в російській неволі понад два роки.

Нардеп розповів, як ставилися у тюрмах РФ до полонених українців. Їх не лише катували, а й крали передані речі. 

Володимир Зеленський полонені війна в Україні Росія обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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