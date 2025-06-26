Обмін полоненими 26 червня — хто повернувся додому

Повернення українських захисників з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У четвер, 26 червня, відбувся черговий обмін військовополоненими. Більшість з військових були в російській неволі з 2022 року.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими 26 червня

Зеленський розповів, що сьогодні додому повертаються воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. За словами президента, більшість із них були в полоні з 2022 року.

Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", — наголосив глава держави.

Водночас омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що серед військових, які повернулись з російського полону, — оборонці Маріуполя та офіцери. Наймолодшому звільненому — 24 роки, а найстаршому — 60. Як відомо, деякі перебували у статусі зниклих безвісти.

Зазначається, що обмін відбувся за участі Координаційного штабу та Офісу Омбудсмана, який контролював дотримання прав військовополонених.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 20 червня. Більшість воїнів, які тоді повернулись додому, були в російській неволі понад два роки.

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