Обмін полоненими 20 червня — хто повернувся додому

Українські військові, які повернулись з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У п'ятницю, 20 червня, відбувся ще один обмін військовополоненими. Більшість воїнів, які сьогодні повернулись додому, були в російській неволі понад два роки.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими 20 червня

Зеленський розповів, що під час обміну 20 червня додому з російського полону повернулися військові, які перебували в неволі понад два роки.

Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами президента, це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби.

"Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!" — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 19 червня відбувся черговий обмін полоненими з Росією. Більшість з них перебували в російських тюрмах з 2022 року.

Водночас у МВС розповіли, що додому повернулися тяжкохворі та поранені захисники. Серед них військовослужбовці сержантського і рядового складу.