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Головна Армія Відбувся ще один обмін полоненими — деталі від Зеленського

Відбувся ще один обмін полоненими — деталі від Зеленського

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Дата публікації: 20 червня 2025 14:34
Обмін полоненими 20 червня — хто повернувся додому
Українські військові, які повернулись з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Обмін полоненими 20 червня

У п'ятницю, 20 червня, відбувся ще один обмін військовополоненими. Більшість воїнів, які сьогодні повернулись додому, були в російській неволі понад два роки.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими 20 червня

Зеленський розповів, що під час обміну 20 червня додому з російського полону повернулися військові, які перебували в неволі понад два роки. 

Хто повернувся з полону РФ 20 червня
Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими України і РФ
Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Повернення український військових з полону
Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
З полону повернулись українські захисники
Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
РФ і Україна провели обмін полоненими
Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Хто повернувся з полону РФ 20 червня
Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 20 червня
Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 20 червня
Українські захисники, які повернулись з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами президента, це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби. 

"Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!" — наголосив глава держави. 

Нагадаємо, 19 червня відбувся черговий обмін полоненими з Росією. Більшість з них перебували в російських тюрмах з 2022 року.

Водночас у МВС розповіли, що додому повернулися тяжкохворі та поранені захисники. Серед них військовослужбовці сержантського і рядового складу. 

Володимир Зеленський військові полонені війна в Україні обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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