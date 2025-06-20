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Главная Армия Состоялся еще один обмен пленными — детали от Зеленского

Состоялся еще один обмен пленными — детали от Зеленского

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 14:34
Обмен пленными 20 июня — кто вернулся домой
Украинские военные, которые вернулись из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Обмен пленными 20 июня

В пятницу, 20 июня, состоялся еще один обмен военнопленными. Большинство воинов, которые сегодня вернулись домой, были в российской неволе более двух лет.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Обмен пленными 20 июня

Зеленский рассказал, что во время обмена 20 июня домой из российского плена вернулись военные, которые находились в неволе более двух лет.

Хто повернувся з полону РФ 20 червня
Украинские защитники, которые вернулись из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими України і РФ
Украинские защитники, которые вернулись из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Повернення український військових з полону
Украинские защитники, которые вернулись из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
З полону повернулись українські захисники
Украинские защитники, которые вернулись из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
РФ і Україна провели обмін полоненими
Украинские защитники, которые вернулись из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Хто повернувся з полону РФ 20 червня
Украинские защитники, которые вернулись из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 20 червня
Украинские защитники, которые вернулись из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 20 червня
Украинские защитники, которые вернулись из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам президента, это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы.

"Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и в дальнейшем, пока не вернем всех. Слава Украине!" — подчеркнул глава государства.

Напомним, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными с Россией. Большинство из них находились в российских тюрьмах с 2022 года.

В то же время в МВД рассказали, что домой вернулись тяжелобольные и раненые защитники. Среди них военнослужащие сержантского и рядового состава.

Владимир Зеленский военные пленные война в Украине обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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