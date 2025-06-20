Обмен пленными 20 июня — кто вернулся домой

Состоялся еще один обмен пленными — детали от Зеленского
В пятницу, 20 июня, состоялся еще один обмен военнопленными. Большинство воинов, которые сегодня вернулись домой, были в российской неволе более двух лет.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Обмен пленными 20 июня
Зеленский рассказал, что во время обмена 20 июня домой из российского плена вернулись военные, которые находились в неволе более двух лет.
По словам президента, это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы.
"Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и в дальнейшем, пока не вернем всех. Слава Украине!" — подчеркнул глава государства.
Напомним, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными с Россией. Большинство из них находились в российских тюрьмах с 2022 года.
В то же время в МВД рассказали, что домой вернулись тяжелобольные и раненые защитники. Среди них военнослужащие сержантского и рядового состава.
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