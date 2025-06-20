Охоронці в колоніях РФ самі просилися наглядати за українськими полоненими, щоб знущатися і красти посилки, — Войцехівський

Звільнений з полону військовий. Ілюстративне фото: Фото: МВС/Telegram

У російських колоніях, де утримували українських військовополонених, тюремники добровільно обирали служити саме в цих місцях, щоб знущатися з українців і красти передані їм речі. Метою було не лише приниження та фізичне насильство, а й банальне мародерство.

Про це заявив народний депутат Віталій Войцехівський в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 20 червня.

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За словами Войцехівського, у колоніях Мордовії та Алтайського краю охоронці самі просилися працювати наглядачами над українськими полоненими. Метою було не лише приниження та фізичне насильство, а й банальне мародерство — посилки, які передавали з України, системно розкрадали. Полоненим залишали лише поодинокі продукти, зокрема російське згущене молоко.

"Майже у всіх хлопців, які повернулися з полону, є сліди від електрошокерів, вибиті зуби, постійні головні болі. Декого ми супроводжуємо в лікарнях. Ми на власні очі побачили, що таке фашизм", — наголосив Войцехівський.

Депутат зазначив, що масштаби жорстокості та приниження, які довелося пережити українським військовим, — свідчення системного характеру злочинів з боку РФ.

Нагадаємо, 20 червня з російського полону повернули чергову групу військових, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

А представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що твердження Росії про нібито відсутність російських полонених в Україні не відповідають дійсності.