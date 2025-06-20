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Головна Армія Нардеп розповів, як ставилися у тюрмах РФ до полонених українців

Нардеп розповів, як ставилися у тюрмах РФ до полонених українців

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Дата публікації: 20 червня 2025 23:13
Охоронці в колоніях РФ самі просилися наглядати за українськими полоненими, щоб знущатися і красти посилки, — Войцехівський
Звільнений з полону військовий. Ілюстративне фото: Фото: МВС/Telegram
Ключові моменти Катування полонених в РФ

У російських колоніях, де утримували українських військовополонених, тюремники добровільно обирали служити саме в цих місцях, щоб знущатися з українців і красти передані їм речі. Метою було не лише приниження та фізичне насильство, а й банальне мародерство.

Про це заявив народний депутат Віталій Войцехівський в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 20 червня.

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Катування полонених в РФ

За словами Войцехівського, у колоніях Мордовії та Алтайського краю охоронці самі просилися працювати наглядачами над українськими полоненими. Метою було не лише приниження та фізичне насильство, а й банальне мародерство — посилки, які передавали з України, системно розкрадали. Полоненим залишали лише поодинокі продукти, зокрема російське згущене молоко.

"Майже у всіх хлопців, які повернулися з полону, є сліди від електрошокерів, вибиті зуби, постійні головні болі. Декого ми супроводжуємо в лікарнях. Ми на власні очі побачили, що таке фашизм", — наголосив Войцехівський.

Депутат зазначив, що масштаби жорстокості та приниження, які довелося пережити українським військовим, — свідчення системного характеру злочинів з боку РФ.

Нагадаємо, 20 червня з російського полону повернули чергову групу військових, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

А представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що твердження Росії про нібито відсутність російських полонених в Україні не відповідають дійсності.

військові полонені війна в Україні Росія катування обмін полоненими
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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