Охранники в колониях РФ сами просились присматривать за украинскими пленными, чтобы издеваться и воровать посылки, — Войцеховский

Освобожденный из плена военный. Иллюстративное фото: Фото: МВД/Telegram

В российских колониях, где удерживали украинских военнопленных, тюремщики добровольно выбирали служить именно в этих местах, чтобы издеваться над украинцами и воровать переданные им вещи. Целью было не только унижение и физическое насилие, но и банальное мародерство

Об этом заявил народный депутат Виталий Войцеховский в эфире Вечер.LIVE в пятницу, 20 июня.

Реклама

Читайте также:

Пытки пленных в РФ

По словам Войцеховского, в колониях Мордовии и Алтайского края охранники сами просились работать надзирателями над украинскими пленными. Целью было не только унижение и физическое насилие, но и банальное мародерство — посылки, которые передавали из Украины, системно разворовывали. Пленным оставляли лишь единичные продукты, в частности российское сгущенное молоко.

"Почти у всех ребят, вернувшихся из плена, есть следы от электрошокеров, выбитые зубы, постоянные головные боли. Некоторых мы сопровождаем в больницах. Мы воочию увидели, что такое фашизм", — подчеркнул Войцеховский.

Депутат отметил, что масштабы жестокости и унижения, которые пришлось пережить украинским военным, — свидетельство системного характера преступлений со стороны РФ.

Напомним, 20 июня из российского плена вернули очередную группу военных, у которых тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем.

А представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что утверждения России о якобы отсутствии российских пленных в Украине не соответствуют действительности.