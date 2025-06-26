Обмен пленными 26 июня — кто вернулся домой

Возвращение украинских защитников из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В четверг, 26 июня, состоялся очередной обмен военнопленными. Большинство из военных были в российской неволе с 2022 года.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Обмен пленными 26 июня

Зеленский рассказал, что сегодня домой возвращаются воины Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. По словам президента, большинство из них были в плену с 2022 года.

Обмен пленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", — подчеркнул глава государства.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что среди военных, которые вернулись из российского плена, — защитники Мариуполя и офицеры. Самому молодому освобожденному — 24 года, а самому старшему — 60. Как известно, некоторые находились в статусе пропавших без вести.

Отмечается, что обмен состоялся при участии Координационного штаба и Офиса Омбудсмана, который контролировал соблюдение прав военнопленных.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 20 июня. Большинство воинов, которые тогда вернулись домой, были в российской неволе более двух лет.

Нардеп рассказал, как относились в тюрьмах РФ к пленным украинцам. Их не только пытали, но и воровали переданные вещи.