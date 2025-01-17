Найгарячіше на Покровському напрямку — ситуація на фронті

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська

В Україні у п'ятницю, 17 січня, розпочався 1059 день повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках 17 січня

На Куп’янському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень в районі Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Піщаного.

На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гай, Макіївка, Зелена Долина, Торське, Новоплатонівка, Терни та Зарічне.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку загарбники сім разів намагалися просунутися вперед поблизу Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку російські війська 14 разів атакували у районах Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку відбулося 53 атаки: найбільша активність спостерігалася поблизу населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. В районах населених пунктів Костянтинопіль, Велика Новосілка та Времівка окупанти 11 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Оріхівському напрямку окупанти безуспішно атакували населений пункт Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири безрезультатних спроби захопити позиції наших захисників.

На Курському напрямку триває операція Сил оборони. Там протягом минулої доби ворог провів 20 штурмів позицій ЗСУ, завдав дев’ять авіаударів, скинув 12 КАБів, а також здійснив 418 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, вісім з яких — з реактивних систем залпового вогню.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що причиною переваги РФ на сході є повільне постачання допомоги ЗСУ від партнерів.

А в ІSW спрогнозували, коли Сили оборони ліквідують всіх військових КНДР, які воюють на боці ворога.