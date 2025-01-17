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Состоялось 141 боестолкновение — сводка Генштаба по фронту

17 января 2025 08:42
Евгения Брюховецкая - редактор
Горячее всего на Покровском направлении — ситуация на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине в пятницу, 17 января, начался 1059 день полномасштабного вторжения России. За минувшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация по направлениям 17 января

На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений в районе Петропавловки, Голубовки, Загрызового и Песчаного.

На Лиманском направлении ВСУ остановили 13 атак противника в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка, Грековка, Зеленый Гай, Макеевка, Зеленая Долина, Торское, Новоплатоновка, Терны и Заречное.

На Северском направлении враг пять раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении захватчики семь раз пытались продвинуться впереди близ Привилья, Белой Горы, Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении российские войска 14 раз атаковали в районах Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении произошло 53 атаки: самая большая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Водяное Другое, Проминь, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Звировое, Котлиное, Успеновка, Славянка, Петропавловка, Курахово, Дачное и Янтарное.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. В районах населенных пунктов Константинополь, Большая Новоселка и Времовка оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Ореховском направлении оккупанты безуспешно атаковали населенный пункт Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг осуществил четыре безрезультатных попытки захватить позиции наших защитников.

На Курском направлении идет операция Сил обороны. Там за прошедшие сутки враг провел 20 штурмов позиций ВСУ, нанес девять авиаударов, сбросил 12 КАБов, а также совершил 418 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, восемь из которых — из реактивных систем залпового огня.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что причиной преимущества РФ на востоке является медленная поставка помощи ВСУ от партнеров.

А в ISW спрогнозировали, когда Силы обороны ликвидируют всех военных КНДР, воюющих на стороне врага.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине Александр Сырский фронт ситуация на фронте

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