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Головна Армія Вибухи у Токмаку — в ГУР розкрили деталі удару по окупантах

Вибухи у Токмаку — в ГУР розкрили деталі удару по окупантах

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 10:32
У Токмаку знищено російських операторів БпЛА “Скат 350М”, — розвідка
Вибух ввечері в місті. Ілюстративне фото: Depositphotos

У середу вранці, 16 липня, поблизу тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунав потужний вибух. У повітря злетів зелений УАЗ-452, відомий як "буханка".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України (ГУР).

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Що сталося

Розвідники зазначили, що в середині автівки перебували двоє російських військових — оператори аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні ударного безпілотника "Скат 350М".

"Цей ворожий безпілотник загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню", — йдеться у повідомленні.

В ГУР додали, що внаслідок точного удару було знищено не лише окупантів, але й сам "Скат 350М", який вони перевозили.

"За кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", — підсумували в розвідці.

Раніше українська розвідка показала, як робот "Лють" знищує росіян із кулемета.

Також бійці ГУР підірвали у Мелітополі станцію управління військами РФ.

розвідка вибух Запорізька область війна в Україні ГУР безпілотник
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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