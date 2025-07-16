В Токмаке уничтожены российские операторы БпЛА "Скат 350М", — разведка

Взрывы в Токмаке — в ГУР раскрыли детали удара по оккупантам
В среду утром, 16 июля, вблизи временно оккупированного Токмака Запорожской области прогремел мощный взрыв. В воздух взлетел зеленый УАЗ-452, известный как "буханка".
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины (ГУР).
Что произошло
Разведчики отметили, что в середине машины находились двое российских военных — операторы аэроразведки, которые специализировались на использовании ударного беспилотника "Скат 350М".
"Этот вражеский беспилотник захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня", — говорится в сообщении.
В ГУР добавили, что в результате точного удара были уничтожены не только оккупанты, но и сам "Скат 350М", который они перевозили.
"За каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — подытожили в разведке.
Ранее украинская разведка показала, как робот "Лють" уничтожает россиян из пулемета.
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