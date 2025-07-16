В Токмаке уничтожены российские операторы БпЛА "Скат 350М", — разведка

Взрыв вечером в городе. Иллюстративное фото: Depositphotos

В среду утром, 16 июля, вблизи временно оккупированного Токмака Запорожской области прогремел мощный взрыв. В воздух взлетел зеленый УАЗ-452, известный как "буханка".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины (ГУР).

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Что произошло

Разведчики отметили, что в середине машины находились двое российских военных — операторы аэроразведки, которые специализировались на использовании ударного беспилотника "Скат 350М".

"Этот вражеский беспилотник захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что в результате точного удара были уничтожены не только оккупанты, но и сам "Скат 350М", который они перевозили.

"За каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — подытожили в разведке.

Ранее украинская разведка показала, как робот "Лють" уничтожает россиян из пулемета.

Также бойцы ГУР взорвали в Мелитополе станцию управления войсками РФ.