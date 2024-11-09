Атака дронів на російський хімкомбінат — нові деталі

Пожежа на Алексінському хімзаводі. Фото: скриншот

Російський хімкомбінат, розташований у місті Алексін Тульської області в понад 300 км від українського кордону, вночі 9 листопада атакували дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій. Стали відомі нові подробиці атаки.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на джерело в СБУ у суботу, 9 листопада.

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Відомо, що на Алексінському хімкомбінаті виготовляють порох та боєприпаси для російських військ.

За інформацією джерел в СБУ, вночі 9 листопада по хімкомбінату вдарили щонайменше 13 безпілотників.

"Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль — цех з виробництва пороху. Сам завод зупинено, персонал евакуйовано", — йдеться в повідомленні.

О 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, стався новий вибух — за попередніми даними, це сталося внаслідок займання хімічні речовини після влучань БпЛА.

Джерела також підтверджують ураження Алексінської ТЕЦ. Пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.

Вибух на Алексінському хімзаводі. Фото: скриншот

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