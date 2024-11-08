Павла Клименка родичі бійців так званої ДНР звинувачують у тортурах

Окупант армії РФ, Генерал-майор Павло Клименко. Фото: VK

Десь на фронті загинув генерал-майор Павло Клименко, командир 5-ї окремої мотострілецької бригади так званої "ДНР". Про його загибель повідомив один з місцевих пабліків, але швидко прибрав повідомлення з некрологом, адже родичі бойовиків стали писати про нього всю правду в коментарях.

Подробицями ділиться опозиційне Кремлю агенція ASTRA.

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Про цього окупанта відомо, що він запроваджував жорстокі методи, що використовуються командирами 5-ї та 110-ї бригад. У Донецьку, на території покинутої Петрівської шахти, командири 5-ї бригади організували тортури.

Саме там було закатовано і вбито проросійського "кореспондента" з США Рассела Бентлі. У цьому ж місці зазнавали мук чоловіки, які відмовлялися воювати, а коли вже не могли терпіти, відправлялись брати участь у "м'ясних штурмах". Серед жертв тортур виявився незаконно мобілізований вчитель з гітари Володимир Фролов, який, попри третю групу інвалідності, також став жертвою жорстоких методів.

Повідомлення родичів бійців, якими командував окупант Клименко. Фото: ASTRA

Крім того, у солдатів забирали виплати за поранення та заробітну плату. У коментарях до повідомлення про смерть генерала десятки родичів загиблих військових пишуть про насильство та зловживання з боку Клименка.

Нагадаємо, що на Луганщині загинув пресофіцер Міноборони РФ, який супроводжував пропагандистів.

Раніше ми писали, що у лютому цього року під час обстрілу Лисичанська загинули деякі чиновники РФ і так званої ЛНР, а також колаборант.