Павла Клименко родственники бойцов так называемой ДНР обвиняют в пытках

"Жил как мразь, так и сдох" — в Украине погиб генерал-палач из РФ
Где-то на фронте погиб генерал-майор Павел Клименко, командир 5-й отдельной мотострелковой бригады так называемой ДНР. О его гибели сообщил один из местных пабликов, но быстро убрал сообщения с некрологом, ведь родственники боевиков стали писать о нем всю правду в комментариях.
Подробностями делится оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.
Чем "прославился" генерал-палач Павел Клименко
Об этом оккупанте известно, что он вводил жестокие методы, используемые командирами 5-й и 110-й бригад. В Донецке, на территории заброшенной Петровской шахты, командиры 5-й бригады организовывали пыточные камеры.
Именно там был замучен и убит пророссийский "корреспондент" из США Рассел Бентли. В этом же месте мучили мужчин, которые отказывались воевать, а когда уже не могли терпеть, отправлялись участвовать в "мясных штурмах". Среди жертв пыток оказался незаконно мобилизованный учитель по гитаре Владимир Фролов, который, несмотря на третью группу инвалидности, также стал жертвой жестоких методов.
Кроме того, у солдат забирали выплаты за ранения и заработную плату. В комментариях к сообщению о смерти генерала десятки родственников погибших военных пишут о насилии и злоупотреблениях Клименко.
Напомним, что в Луганской области погиб пресс-офицер Минобороны РФ, сопровождавший пропагандистов.
Ранее мы писали, что в феврале этого года при обстреле Лисичанска погибли некоторые чиновники РФ и так называемой ЛНР, а также коллаборант.
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