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"Жил как мразь, так и сдох" — в Украине погиб генерал-палач из РФ

8 ноября 2024 02:07
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Павла Клименко родственники бойцов так называемой ДНР обвиняют в пытках
Оккупант армии РФ, Генерал-майор Павел Клименко. Фото: VK
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Где-то на фронте погиб генерал-майор Павел Клименко, командир 5-й отдельной мотострелковой бригады так называемой ДНР. О его гибели сообщил один из местных пабликов, но быстро убрал сообщения с некрологом, ведь родственники боевиков стали писать о нем всю правду в комментариях.

Подробностями делится оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

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Об этом оккупанте известно, что он вводил жестокие методы, используемые командирами 5-й и 110-й бригад. В Донецке, на территории заброшенной Петровской шахты, командиры 5-й бригады организовывали пыточные камеры. 

Именно там был замучен и убит пророссийский "корреспондент" из США Рассел Бентли. В этом же месте мучили мужчин, которые отказывались воевать, а когда уже не могли терпеть, отправлялись участвовать в "мясных штурмах". Среди жертв пыток оказался незаконно мобилизованный учитель по гитаре Владимир Фролов, который, несмотря на третью группу инвалидности, также стал жертвой жестоких методов.

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Сообщения родственников бойцов, которыми командовал оккупант Клименко. Фото: ASTRA

Кроме того, у солдат забирали выплаты за ранения и заработную плату. В комментариях к сообщению о смерти генерала десятки родственников погибших военных пишут о насилии и злоупотреблениях Клименко.

Напомним, что в Луганской области погиб пресс-офицер Минобороны РФ, сопровождавший пропагандистов.

Ранее мы писали, что в феврале этого года при обстреле Лисичанска погибли некоторые чиновники РФ и так называемой ЛНР, а также коллаборант.

потери оккупантов российские войска оккупанты война в Украине пытки ДНР

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