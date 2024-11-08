Павла Клименко родственники бойцов так называемой ДНР обвиняют в пытках

Оккупант армии РФ, Генерал-майор Павел Клименко. Фото: VK

Где-то на фронте погиб генерал-майор Павел Клименко, командир 5-й отдельной мотострелковой бригады так называемой ДНР. О его гибели сообщил один из местных пабликов, но быстро убрал сообщения с некрологом, ведь родственники боевиков стали писать о нем всю правду в комментариях.

Подробностями делится оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

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Об этом оккупанте известно, что он вводил жестокие методы, используемые командирами 5-й и 110-й бригад. В Донецке, на территории заброшенной Петровской шахты, командиры 5-й бригады организовывали пыточные камеры.

Именно там был замучен и убит пророссийский "корреспондент" из США Рассел Бентли. В этом же месте мучили мужчин, которые отказывались воевать, а когда уже не могли терпеть, отправлялись участвовать в "мясных штурмах". Среди жертв пыток оказался незаконно мобилизованный учитель по гитаре Владимир Фролов, который, несмотря на третью группу инвалидности, также стал жертвой жестоких методов.

Сообщения родственников бойцов, которыми командовал оккупант Клименко. Фото: ASTRA

Кроме того, у солдат забирали выплаты за ранения и заработную плату. В комментариях к сообщению о смерти генерала десятки родственников погибших военных пишут о насилии и злоупотреблениях Клименко.

Напомним, что в Луганской области погиб пресс-офицер Минобороны РФ, сопровождавший пропагандистов.

Ранее мы писали, что в феврале этого года при обстреле Лисичанска погибли некоторые чиновники РФ и так называемой ЛНР, а также коллаборант.