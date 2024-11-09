У Росії дрони СБУ атакували Алексінський хімкомбінат

Дрон перед запуском. Фото ілюстративне: Сили безпілотних систем Збройних сил України

Дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій уразили Алексінський хімкомбінат. На цьому об'єкті виробляють порох та боєприпаси для російських військ.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 9 листопада.

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Повідомляється, що цієї ночі дрони СБУ та ССО залетіли у Тульську область РФ та атакували Алексінський хімічний комбінат. Він входить до корпорації "Ростєх" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.

Також відомо, що з 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о третій ночі місцеві мешканці почали писати про атаку на хімкомбінат, вибухи та рух пожежних автомобілів, які прямували до місця займання.

"СБУ комплексно відпрацьовує по об’єктах на території РФ, котрі залучені до війни в Україні. Ураження складів зі зброєю, військових аеродромів та підприємств, які є частиною російського ВПК, знижують спроможності Росії тероризувати нашу країну", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше росіяни у соцмережах повідомляли про атаку дронів, вибухи та прильоти в російському місті Дзержинськ.

Також ми писали, що у Краснодарському краї під атакою дронів опинився військовий аеродром "Ханська". Тоді теж до атаки були причетна українська розвідка, Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України.